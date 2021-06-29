Евгений Куйвашев попросил торговые сети не завышать цены на продукты

Евгений Куйвашев попросил торговые сети не завышать цены на продукты
Евгений Куйвашев попросил торговые сети не завышать цены на продукты
Сегодня, 20:35ОбществоФото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил торговые сети избегать «необоснованных накруток» на продукты.

После того, как он обратил внимание на высокие цены на морковь в «Ашане», магазин в Екатеринбурге почти в два раза снизил стоимость товара.

Не думаю, что бизнес стал бы торговать себе в убыток. Это значит, что предыдущая цена была завышена? написал Куйвашев на своей личной странице в Instagram.

Он отметил, что власти также проведут беседы с представителями торговых сетей. Евгений Куйвашев пообещал продолжать контролировать ситуацию.

Напомним, ранее губернатор отметил, что на Урале непросто выращивать овощи, поскольку здесь «раз в четыре года бывает хорошая погода», а в остальное время регион переживает либо засухи, либо дожди и заморозки. Данный факт также сказывается на урожае.

Сюжеты:
Екатеринбург
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