Фейки о COVID-19 и разможенная вагоном голова . Итоги дня в Свердловской области

В соцсетях стали распространяться фейки о выплатах родственникам умерших после вакцинации от коронавируса. Губернатор Свердловской области назвал эти новости «чудовищными» и отметил, что в регионе не предусмотрены такие пособия. По словам Куйвашева, прививку поставили более 650 тысяч свердловчан, и лишь около шести тысяч человек заболели после прививки. При этом ни один из заразившихся не умер.