Партия пенсионеров заявила об участии на выборах в Госдуму

Председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков заявил, что партия отстаивает интересы одного из самых многочисленных, но при этом одного из наиболее уязвимых слоев общества — пенсионеров. Количество людей пенсионного возраста в России превышает 47 миллионов человек, а это около трети населения страны, сообщает rostovgazeta.ru.
«Мы едины в том, что Партия пенсионеров обязательно должна принять участие в осенних выборах. Участие не для галочки, не для того, чтобы, как говорится, отметиться и напомнить о себе. Мы должны принять участие в выборах для того, чтобы донести до людей нашу программу, сплотить вокруг неё как можно больше сторонников», — заявил Бураков.
Ключевой задачей партии является реализация мер по преодолению бедности в России, которая мешает экономическому развитию страны.
В партии считают, что низкий уровень доходов населения не дает сформировать стабильный платежеспособный спрос. Из-за этого промышленному производству, ориентированному на внутренний рынок, трудно развиваться.
Это делает невыгодным развитие промышленного производства, ориентированного на внутренний рынок. Бедность также препятствует росту производительности труда и внедрению новых технологий.
«Быть сегодня пенсионером в России означает находиться в состоянии борьбы за выживание. Вопреки протестам огромного большинства принят закон, поднимающий планку пенсионного возраста. Помимо этого, индексация пенсий ниже величины реальной инфляции. В результате и без того низкий, на грани нищеты, уровень жизни пенсионеров неуклонно снижается», — прокомментировал Бураков.
Если партия пройдет в Госдуму, она намерена внести на рассмотрение концепцию социального кодекса, который поможет решить проблему путаницы и противоречий нынешнего социального законодательства. Помимо этого, партия планирует принять пакет законодательных инициатив, направленных на значительное увеличение пенсий. Главный лозунг Партии пенсионеров: «Достойный труд, достойная заработная плата, достойная пенсия». Также партия настаивает на изменении подхода к финансированию сферы здравоохранения.