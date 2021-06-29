Партия пенсионеров заявила об участии на выборах в Госдуму

«Мы едины в том, что Партия пенсионеров обязательно должна принять участие в осенних выборах. Участие не для галочки, не для того, чтобы, как говорится, отметиться и напомнить о себе. Мы должны принять участие в выборах для того, чтобы донести до людей нашу программу, сплотить вокруг неё как можно больше сторонников», — заявил Бураков.