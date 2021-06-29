Право Екатеринбургской епархии на монастырь экс-отца Сергия оспорил Росреестр

Право Екатеринбургской епархии на монастырь экс-отца Сергия оспорил Росреестр
Право Екатеринбургской епархии на монастырь экс-отца Сергия оспорил Росреестр
Сегодня, 13:12ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Управление Росреестра по Свердловской области оспорило решение Арбитражного регионального суда о признании права собственности Екатеринбургской епархии на 14 зданий комплекса Среднеуральского женского монастыря.

Весной 2021 года Арбитражным судом Свердловской области было рассмотрено 2 иска Екатеринбургской епархии к городскому управлению Среднеуральска, сообщает 66.ру.

В конце мая 2021 года суд признал за епархией право собственности на 14 построек, которые расположены на территории Среднеуральского женского монастыря.

Также в марте 2021 года суд оставил право собственности монастырь во имя «Спасительницы хлебов».

Напомним, в конце 2021 года сотрудниками силовых структур был взят штурмом Среднеуральский женский монастырь и арестован Николай Романов, который в монастыре был известен как отец Сергий. Ему предъявили обвинение в склонении к самоубийству нескольких монахинь, а также в нарушении прав на свободу совести и самоуправстве. На данный момент он находится в СИЗО «Матросская тишина».

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Свердловская областьсудСреднеуральскРосреестрсреднеуральский женский монастырь
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