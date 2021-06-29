Пропавшую 15-летнюю школьницу обнаружил во дворе житель Нижнего Тагила

Пропавшую девочку-подростка, которая накануне ушла из дома, обнаружил во дворе многоквартирного дома местный житель. Увидев ориентировку на нее в соцсетях, мужчина позвонил в полицию.

15-летнюю девочку, которая пропала 27 июня на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле во дворе своего дома увидел местный житель. Позже он увидел в социальных сетях ориентировку на подростка и сразу позвонил в дежурную часть. Школьницу забрали родители, которые накануне обратились с заявлением в полицию. После инцидента родители давали объяснения в полиции. Сама девочка поставлена на профилактический учет в ПДН. Никаких противоправных действий в отношении ребенка не было совершено, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское». Напомним, пропавшая 18 июня девушка, у которой нет переднего зуба, нашлась живой. Она обратилась за помощью в организацию помощи женщинам и детям в трудных ситуациях «Аистенок», где рассказала, что кто-то ударил ее сзади по голове, из-за чего она потеряла сознание. Где она находилась все эти дни, неизвестно. Найдена живой пропавшая девушка без переднего зуба в Екатеринбурге

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