Работы тагильских ремесленников будут представлены на выставке «ИННОПРОМ-2021»

Работы тагильских ремесленников будут представлены на выставке «ИННОПРОМ-2021»
Работы тагильских ремесленников будут представлены на выставке «ИННОПРОМ-2021»
Сегодня, 18:57ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Произведения нижнетагильских мастеров представят на выставке «ИННОПРОМ-2021», которая пройдёт с 5 по 8 июля 2021 года в Екатеринбурге.

На стенде «Мастера Урала» будут выставлены знаменитые тагильские подносы с лаковой росписью, камнерезные изделия из драгоценных и полудрагоценных камней, кабинетная миниатюра из серебра и латуни, которая выполнена в технике художественного литья, фарфоровые и глиняные изделия и сувениры и многое другое, сообщает центр развития туризма Нижнего Тагила.

От Нижнего Тагила в «ИННОПРОМЕ» примут участие «Тагильский поднос», «Сувениры из Нижнего Тагила», ИП Васильев А. В. (камнерезные и ювелирные изделия), мастер-керамист Прошко Елена Викторовна и мастер лаковой росписи Парышева Светлана Борисовна.

Напомним, 5 июля 2021 года состоится открытие выставки подлинников Леонардо да Винчи. Выставка пройдёт в Ельцин-центре в Екатеринбурге.

Сюжеты:
ЕкатеринбургНижний Тагил
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