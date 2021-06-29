Сообщившие о карточках-«урожайках» уральцы обратились в Генпрокуратуру РФ

По словам бывшего директора ООО «Тавра» Михаила Егорова, руководство узнало фамилии тех, кто составил первое обращение в прокуратуру, и теперь не дает им работать. В сообщении говорится, что 28 июня сотрудников не допустили до рабочего места. Их сняли с должностей, а обязанности передали другим работникам. Иных рабочих мест также предоставлено не было, пишет Znak.
В общей сложности пострадало три человека. Во втором письме говорится, что, по словам работников, собственник распорядился не давать работу и не платить зарплату тем, кто сообщил о карточках.
Напомним, прокуратура Свердловской области проверит факты возможного преднамеренного банкротства компании. Директор «Урала» заявил, что такая схема практикуется уже 15 лет и опробована на другом предприятии.