«Умные недели» пройдут в российских регионах

«Умные недели» пройдут в российских регионах
«Умные недели» пройдут в российских регионах
29 июня, 16:37ОбществоФото: российское общество "Знание"
Новый просветительский проект «Умные недели» запущен в июне 2021 года Российским обществом «Знание». В ходе него известные эксперты, ученые, предприниматели и деятели искусства будут проводить различные встречи по всем регионам России.

До конца августа 2021 года такие встречи планируется провести более чем в 60 регионах страны.

В рамках «Умных недель» уже прошли более 150 выступлений в 21 регионе России — это Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Белгородская, Курская, Калининградская, Волгоградская, Иркутская, Калужская, Томская, Кемеровская, Архангельская, Ярославская области, Краснодарский край, Карелия, Крым, Татарстан, Дагестан, Чувашия, Алтайский край. С 28 июня по 3 июля просветительский марафон планируется в Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Саратовской, Новосибирской областях, а также в Краснодарском и Алтайском краях.

По словам генерального директора общества Максима Древаля, за несколько недель до старта лекторы посетили 41 город России.

Это более 400 часов максимально полезного и эффективного контента. Всего до конца лета «Умные недели» посетят еще 40 регионов России,говорит Максим Древаль.

Фото:российское общество "Знание"

В программу «Умных недель» входит широкий спектр тем. Например, в Чебоксарах ведущий профессор Национального исследовательского университета ИТМО Екатерина Скорб рассказала об экспериментальной химии — инфохимии. Она изучает возможность записи и хранения данных на молекулярном уровне.

В историческом парке «Россия — моя история» в Ростове-на-Дону выступили профессиональный географ и путешественник, руководителя команды «Градусы открытия» Сергей Пищулов и тревэл-журналист Тимур Юсупов.

В Старом Осколе Юрий Летучий, танцор, хореограф-постановщик, победитель проекта «Танцы на ТНТ», провел танцевальный мастер-класс и рассказал ребятам, как сделать любимое хобби делом своей жизни.

Выступления лекторов проходят на разных площадках — в музее Мирового океана в Калининграде, детском лагере под Анапой и так далее.

Когда и где будут проходить «Умные недели» можно узнать на официальных страница Российского общества «Знание» в социальных сетях.

лекциизнания
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