«Умные недели» пройдут в российских регионах

Новый просветительский проект «Умные недели» запущен в июне 2021 года Российским обществом «Знание». В ходе него известные эксперты, ученые, предприниматели и деятели искусства будут проводить различные встречи по всем регионам России.

До конца августа 2021 года такие встречи планируется провести более чем в 60 регионах страны. В рамках «Умных недель» уже прошли более 150 выступлений в 21 регионе России — это Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Белгородская, Курская, Калининградская, Волгоградская, Иркутская, Калужская, Томская, Кемеровская, Архангельская, Ярославская области, Краснодарский край, Карелия, Крым, Татарстан, Дагестан, Чувашия, Алтайский край. С 28 июня по 3 июля просветительский марафон планируется в Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Саратовской, Новосибирской областях, а также в Краснодарском и Алтайском краях. По словам генерального директора общества Максима Древаля, за несколько недель до старта лекторы посетили 41 город России. Это более 400 часов максимально полезного и эффективного контента. Всего до конца лета «Умные недели» посетят еще 40 регионов России,говорит Максим Древаль. Фото: российское общество "Знание" В программу «Умных недель» входит широкий спектр тем. Например, в Чебоксарах ведущий профессор Национального исследовательского университета ИТМО Екатерина Скорб рассказала об экспериментальной химии — инфохимии. Она изучает возможность записи и хранения данных на молекулярном уровне. В историческом парке «Россия — моя история» в Ростове-на-Дону выступили профессиональный географ и путешественник, руководителя команды «Градусы открытия» Сергей Пищулов и тревэл-журналист Тимур Юсупов. В Старом Осколе Юрий Летучий, танцор, хореограф-постановщик, победитель проекта «Танцы на ТНТ», провел танцевальный мастер-класс и рассказал ребятам, как сделать любимое хобби делом своей жизни. Выступления лекторов проходят на разных площадках — в музее Мирового океана в Калининграде, детском лагере под Анапой и так далее. Когда и где будут проходить «Умные недели» можно узнать на официальных страница Российского общества «Знание» в социальных сетях.

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