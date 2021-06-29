За посылку с почти килограммом наркотиков из Китая уральцу грозит 15 лет тюрьмы

Международное почтовое отправление с почти килограммом синтетических наркотиков пытался получить из Китая 21-летний житель Урала. Его задержали в Магнитогорске сотрудники таможни и полиции.

В посылке сотрудники таможни обнаружили пакет со светлым порошком общей массой 979 граммов, который, согласно заключению эксперта, содержит синтетическое наркотическое средство. В действиях лица усматриваются признаки состава преступления сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ: контрабанда и хранение наркотических средств. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, рассказал начальник отдела по связям с общественностью Уральского таможенного управления Виталий Шабанов. Материалы дела переданы в Линейный отдел полиции Магнитогорска. Подозреваемый заключен под стражу. Напомним, российский военный попытался провести наркотики в тюбике с зубной пастой, но был задержан сотрудниками таможни в аэропорту Кольцово. Запрещенное вещество мужчине подарили сослуживцы в Таджикистане. Российский военный захотел провести гашиш в тюбике зубной пасты и попался в Кольцово

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