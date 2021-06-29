Западные СМИ пишут об искусственном происхождении ковида

Тем не менее, можно сделать вывод, что демократическая партия США и американское руководство одобряют такую позицию. При этом когда в Америке проходили выборы и стало очевидно, что лидирует Байден, многие пророчили нормализацию отношений с Китаем при его администрации. Однако сейчас можно сделать вывод, что эксперты поторопились с оптимистичными прогнозами. Сейчас едва ли можно говорить о каком-то потеплении в отношениях, когда на Китай пытаются повесить ответственность за множество смертей и колоссальнейший ущерб мировой экономике, пишут авторы канала.