Телеграмм-канал “Мейстер” сообщает, что ранее информация об искусственном происхождении коронавируса появлялась регулярно, однако сразу же опровергалась именитыми учеными. Сейчас американские СМИ поменяли позицию - о том, что вирус “сбежал” из китайской лаборатории пишут все именитые издания, в том числе The Wall Street Journal.
Если почитать материал, то становится очевидно, что журналисты не утверждают об искусственном происхождении ковида достоверно. Причем основной для написания материалов послужила статья из The Wall Street Journal: «Почему вирус повторил комбинацию, которую сделали бы исследователи в лаборатории? Да, это могло произойти случайно. Но вы в это верите?».
Тем не менее, можно сделать вывод, что демократическая партия США и американское руководство одобряют такую позицию. При этом когда в Америке проходили выборы и стало очевидно, что лидирует Байден, многие пророчили нормализацию отношений с Китаем при его администрации. Однако сейчас можно сделать вывод, что эксперты поторопились с оптимистичными прогнозами. Сейчас едва ли можно говорить о каком-то потеплении в отношениях, когда на Китай пытаются повесить ответственность за множество смертей и колоссальнейший ущерб мировой экономике, пишут авторы канала.