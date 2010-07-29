7 августа - суббота донора в Нижнем Тагиле

Сдавать кровь в будние дни не всем удобно. Чтобы каждый желающий получил возможность стать донором, и проходит эта акция, рассказала нам заведующая отделением комплектованиядонорских кадров СПК №3 Татьяна Шмакова. Сейчас в Нижнем Тагиле 5000 доноров,которые сдают кровь регулярно. Это достаточно большое количество, считаетТатьяна Шмакова. Тем не менее, требуется кровь редких групп – 2-ойотрицательной и четвёртой положительной. Поэтому, если у вас такая группакрови, вспомните, что от вас может зависеть чья-то жизнь и здоровье. Акция«Суббота донора» пройдёт в Нижнем Тагиле 7 августа. Тагильчан в возрасте от18-ти до 50-ти лет ждут на станции переливания крови по адресу Циолковского29/42, с 8-ми до 12-ти часов. Отмечу, что за это время станция переливаниякрови способна обслужить порядка 140 человек.