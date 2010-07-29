Абонементы услуг - для удобства абонентов МОТИВ

Серия Абонементов услуг включает в себя:

Срок действия любого Абонемента – 30 календарных дней. Определившись с тем, какой объем голосовых и неголосовых услуг вам необходим в месяц, вы включаете выбранные Абонементы – один, два или больше. Спустя 30 дней после активации каждый Абонемент автоматически продлевается, если на балансе лицевого счёта пользователя услуг связи достаточно средств для автопродления. Если вы используете единицы заказанного Абонемента меньше чем за 30 дней, значит, до срока автопродления вы будете пользоваться трафиком по обычной, не льготной стоимости.

Уважаемые абоненты, обратите внимание, что при покупке GPRS-трафика Абонементами вы платите значительно меньшую сумму, чем если бы покупали тот же объем GPRS-трафика Пакетами. К примеру, Пакет «100 Мб GPRS» обойдется вам в 350 рублей, а покупка того же объема трафика абонементом – всего лишь в 200 рублей.

Серия услуг «Абонементы SMS» различным номиналом предоставляется на всех тарифных планах сотовой связи.

Серии услуг «Абонементы GPRS», «Абонементы MMS» и «Абонементы GPRS-WAP» предоставляются на всех тарифных планах сотовой связи стандарта GSM, за исключением тарифа «ДеWWWайс».

Услуга «Абонемент 100 минут» предоставляется на всех тарифных планах сотовой связи, кроме «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО», «БЕЗГРАНИЧНЫЙ», «БЕЗЛИМИТНЫЙ», «ФИРМА», «КОРПОРАЦИЯ», «КОРПОРАЦИЯ+», «Компания GSM», «Компания D-AMPS», «DATA».

За заказ или отказ от Абонемента дополнительная плата не взимается.

С лицевого счета абонента при активации какого-либо из Абонементов списывается только его стоимость.

Заказать (или отключить) Абонементы вы можете любым удобным для вас способом: посредством SMS или USSD-сервисов, на странице Личного Интернет-Сервиса Абонента ЛИСА или в Офисах компании МОТИВ.