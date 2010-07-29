Александр Мишарин предлагает изменить сроки контрактов с Минобороны
29 июля 2010, 18:06ОбществоIrinaKoshp
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Поздние сроки проведения конкурсов, определяющих исполнителей оборонного заказа, по мнению свердловского губернатора Александра Мишарина, являются одной из проблем оборонно-промышленного комплекса.
По его словам, решить проблему можно, если проводитьконкурсы в начале января каждого года, кроме того, Министерство обороны моглобы заключать двух-трехгодичные контракты. Такое предложение глава регионавысказал в рамках расширенного заседания Совета безопасности РФ. АлександрМишарин обратил внимание участников совещания и на недостаток инвестиционныхресурсов на техническое перевооружение производства. «Мы предлагаем освободитьлибо сократить налог на прибыль в части, направленной на реализациюинвестиционных проектов по технической и технологической модернизациипроизводства», — цитирует главу региона департамент информационной политикигубернатора.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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