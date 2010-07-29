Александр Мишарин предлагает изменить сроки контрактов с Минобороны

По его словам, решить проблему можно, если проводитьконкурсы в начале января каждого года, кроме того, Министерство обороны моглобы заключать двух-трехгодичные контракты. Такое предложение глава регионавысказал в рамках расширенного заседания Совета безопасности РФ. АлександрМишарин обратил внимание участников совещания и на недостаток инвестиционныхресурсов на техническое перевооружение производства. «Мы предлагаем освободитьлибо сократить налог на прибыль в части, направленной на реализациюинвестиционных проектов по технической и технологической модернизациипроизводства», — цитирует главу региона департамент информационной политикигубернатора.