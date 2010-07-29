Специалисты из тюменского НИИ предложили самый дешевый и самый эффективный способ — выпустить в залив специальные бактерии, которые всю нефть съедят. Работы нашим в США прибавляется с каждым днем — произошло ещё две новые аварии. Лопнул нефтепровод на севере Соединенных Штатов близ города Маршалл, что в штате Мичиган. С разницей всего в пару часов на юге США, из воды взметнулся ввысь 30-метровый нефтяной фонтан. И снова в штате Луизиана. Совсем немного севернее эпицентра самой масштабной экологической катастрофы.

«Бритиш Петроиум» к авариям на севере и юге США на этот раз отношения не имеет. Компания, напротив, сегодня, выступила с заявлением, что будет меняться к лучшему. Но как очистить репутацию, когда про тебя уже снимают фильмы, как про главного врага экологии. Виртуальный совет директоров ВР уже посмотрели около миллиона пользователей Интернета.

Американскую нефть съедят российские бактерии родом из Тюмени. Для чистоты эксперимента тюменские ученые специально ездили для забора образцов в Штаты. Похожие организмы для поедания нефти выращивают уже несколько лет и не только в Тюмени. Даже на МКС два года назад работал инкубатор для бактерий. Но тюменские пожиратели нефти оказались самыми прожорливыми, победив в конкурсе 68 тысяч аналогичных предложений.