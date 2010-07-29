Экстремальный тур по даунхиллу на горе Белой отменен

Соревнования не смогли поделить участников с 4ым этапомКубка России по «даунхилу» в Челябинской области, проходящим в эти же дни. АРЭМ-тур не былзанесен в официальный календарь соревнований. Как рассказали нам в пресс-службе ГЛК «Гора Белая», теперь этоттурнир отменяется или переносится на неопределенный срок. Сами спортсменысчитают, что эта ситуация может нанести удар престижу и развитию дисциплиныдаунхилл на Среднем Урале в целом, отмечает Джас Медиа. Они выразили своенедовольство, написав официальные письма министру по физической культуре испорту Свердловской области Леониду Рапопорту. Добавлю, что АРЭМ–тур, это этаппо даунхилу который проводит ассоциация развития экстремального маунтинбайка.