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Генассамблея ООН документально закрепила право человека на чистую воду
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Генассамблея ООН документально закрепила право человека на чистую воду

29 июля 2010, 08:40ОбществоIrinaKoshp
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