Генассамблея ООН документально закрепила право человека на чистую воду
29 июля 2010, 08:40ОбществоIrinaKoshp
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По официальным данным, 884 миллиона человек по всему миру не имеют доступа к чистой воде.
Именно поэтому Генассамблея ООН закрепила право людей наводу, а также санитарию посредством резолюции. Данную резолюцию поддержали невсе, например, делегации таких стран, как Австралия, Канада, США,Великобритания воздержались от голосования.Теперь в соответствии с принятой резолюцией, правительство,а также международные организации должны приложить все усилия для того, чтобыреализовать право человека на чистую воду посредством финансирования даннойсферы, а также использования современных технологий.
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