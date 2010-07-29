Генассамблея ООН документально закрепила право человека на чистую воду

Именно поэтому Генассамблея ООН закрепила право людей наводу, а также санитарию посредством резолюции. Данную резолюцию поддержали невсе, например, делегации таких стран, как Австралия, Канада, США,Великобритания воздержались от голосования.Теперь в соответствии с принятой резолюцией, правительство,а также международные организации должны приложить все усилия для того, чтобыреализовать право человека на чистую воду посредством финансирования даннойсферы, а также использования современных технологий.