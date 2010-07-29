Художники дадут вторую жизнь металлолому
29 июля 2010, 18:01ОбществоIrinaKoshp
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Второй всероссийский фестиваль парковой скульптуры из металлолома откроется в Екатеринбурге на следующей неделе.
Как пишет АПИ, к разработке эскизов и изготовлению скульптурприступили около 20 мастеров из Московской, Свердловской, Челябинской областейи Хабаровского края. Художники, скульпторы и дизайнеры работают на трехпроизводственных площадках, предоставленных организаторами и спонсорамиконкурса, либо в собственных мастерских. Порядка 14 скульптур готовы либо ужевот-вот будут завершены. Напомню, второй всероссийский фестиваль парковойскульптуры из металлолома пройдет в Екатеринбурге с 7 по 18 августа.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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