Художники дадут вторую жизнь металлолому

Как пишет АПИ, к разработке эскизов и изготовлению скульптурприступили около 20 мастеров из Московской, Свердловской, Челябинской областейи Хабаровского края. Художники, скульпторы и дизайнеры работают на трехпроизводственных площадках, предоставленных организаторами и спонсорамиконкурса, либо в собственных мастерских. Порядка 14 скульптур готовы либо ужевот-вот будут завершены. Напомню, второй всероссийский фестиваль парковойскульптуры из металлолома пройдет в Екатеринбурге с 7 по 18 августа.