Около 13,5 миллионов рублей недополучает бюджет области от сдающих в аренду жилье
29 июля 2010, 17:55ОбществоIrinaKoshp
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Только 1200 свердловчан выплачивают налоги с прибыли от сдачи в аренду жилья.
Такую информацию озвучила в ходе пресс-конференцииначальник отдела налогообложения физических лиц Управления ФНС России поСвердловской области Лидия Исаева. По ее данным, в бюджет области недополучаетмиллионы рублей. «Налоговые поступления в бюджет от сдачи жилья в наемсоставляют всего 1,5 миллиона рублей», — отметила эксперт. При этом, ЛидияИсаева уверена, что сдающих жилье в Свердловской области потенциальныхналогоплательщиков как минимум в десять раз больше. Что бы пресечь нарушения,налоговые органы взаимодействуют с управляющими компаниями, ЖСК, а такжеправоохранительными органами и миграционной службой, с целью выявления случаевсдачи жилья в наем.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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