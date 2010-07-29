Около 13,5 миллионов рублей недополучает бюджет области от сдающих в аренду жилье

Такую информацию озвучила в ходе пресс-конференцииначальник отдела налогообложения физических лиц Управления ФНС России поСвердловской области Лидия Исаева. По ее данным, в бюджет области недополучаетмиллионы рублей. «Налоговые поступления в бюджет от сдачи жилья в наемсоставляют всего 1,5 миллиона рублей», — отметила эксперт. При этом, ЛидияИсаева уверена, что сдающих жилье в Свердловской области потенциальныхналогоплательщиков как минимум в десять раз больше. Что бы пресечь нарушения,налоговые органы взаимодействуют с управляющими компаниями, ЖСК, а такжеправоохранительными органами и миграционной службой, с целью выявления случаевсдачи жилья в наем.