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Около 13,5 миллионов рублей недополучает бюджет области от сдающих в аренду жилье
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Около 13,5 миллионов рублей недополучает бюджет области от сдающих в аренду жилье

29 июля 2010, 17:55ОбществоIrinaKoshp
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