Повторное свидание с жертвой стало для грабителя роковым

Они прогуливались по проспекту Вагоностроителей. Девушкарешила поправить причёску и попросила кавалера подержать пакет. В котором,кстати, лежал её кошелёк с деньгами и банковской карточкой. Парень решил, чтона этом для него романтики хватит, и бросился бежать. Девушка догнать его несмогла. Тогда она позвонила грабителю и назначила повторное свидание. Ноподготовилась к этой встрече более тщательно. Неподалёку от места свидания ужедежурили милиционеры. Зачем парень согласился увидеться ещё раз – загадка дажедля правоохранителей, отметили в пресс-службе нижнетагильского УВД. Но когда онпришел, его тут же схватили. Оказалось, что девушка неосмотрительно записалапин-код прямо на карте, и кроме содержимого кошелька грабитель поживился пятьютысячами с её счёта.