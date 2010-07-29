Россияне любят британскую монархию больше, чем туристы из других стран

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенногоангличанами среди жителей 30 государств. Именно граждане России чаще другихсоглашались с утверждением, что всегда хотели побывать в Букингемском дворце. Организаторыопроса также предложили респондентам выбрать открытку, которую бы те послалисвоим близким из Великобритании. Самым популярным сюжетом оказался знаменитыйдвухэтажный автобус.