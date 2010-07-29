Россияне любят британскую монархию больше, чем туристы из других стран
29 июля 2010, 17:50ОбществоIrinaKoshp
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Россияне любят британскую монархию больше, чем туристы из других стран.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенногоангличанами среди жителей 30 государств. Именно граждане России чаще другихсоглашались с утверждением, что всегда хотели побывать в Букингемском дворце. Организаторыопроса также предложили респондентам выбрать открытку, которую бы те послалисвоим близким из Великобритании. Самым популярным сюжетом оказался знаменитыйдвухэтажный автобус.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей