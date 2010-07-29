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Россияне любят британскую монархию больше, чем туристы из других стран
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Россияне любят британскую монархию больше, чем туристы из других стран

29 июля 2010, 17:50ОбществоIrinaKoshp
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