Школьница из Екатеринбурга стала победительницей международной олимпиады по физике
29 июля 2010, 08:59ОбществоIrinaKoshp
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Победить в международной олимпиаде по физике в этом году удалось школьнице из Екатеринбурга. Любовь Карелина приехала с золотой медалью из Хорватии.
Кроме нее в соревновании принимали участие и другие российские школьники, которые также вернулись домой с медалями. Серебряные награды получили дети из Москвы, Алтайского края, Мордовии. Бронзовую награду получил представитель Алтайского края. Данная победа дает ребятам не толькоправо на медаль, но еще и возможность поступления без экзаменов в любой ВУЗРоссии на физический факультет.
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