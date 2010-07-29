Школьница из Екатеринбурга стала победительницей международной олимпиады по физике

Кроме нее в соревновании принимали участие и другие российские школьники, которые также вернулись домой с медалями. Серебряные награды получили дети из Москвы, Алтайского края, Мордовии. Бронзовую награду получил представитель Алтайского края. Данная победа дает ребятам не толькоправо на медаль, но еще и возможность поступления без экзаменов в любой ВУЗРоссии на физический факультет.