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Свердловская область по числу лесных пожаров побила 20-летний рекорд
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловская область по числу лесных пожаров побила 20-летний рекорд

29 июля 2010, 18:09ОбществоIrinaKoshp
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