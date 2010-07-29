Свердловская область по числу лесных пожаров побила 20-летний рекорд

Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе областногоуправления МЧС, в лесах Среднего Урала сложилась напряженная. Такого количествалесных возгораний в регионе не возникало с 1989 года. С начала сезона произошлоуже почти 1300 пожаров на площади более 22 тысяч гектаров. В настоящий момент вобласти действуют почти 90 пожаров на площади в 2500 гектаров. Ежедневно влесах региона работает по 400-500 пожарных и до 100 единиц техники. В 18муниципалитетах области действует особый противопожарный режим, ограничивающийпосещение лесных зон. В пяти муниципалитетах вход в лес официально запрещен.