Свердловские строители наращивают темпы возведения жилья

По данным Свердловскстата, с начала года на Среднем Уралесдано в эксплуатацию почти 5800 квартир, что на 1500 квартир больше, чем в прошлом году. По даннымстатистики, населением за счет собственных и заемных средств построено 224тысячи квадратных метров общей площади жилья. Доля индивидуального жилья вобщем объеме ввода составила около 46%, что ниже показателей аналогичногопериода прошлого года, когда доля индивидуального жилья составляла более 70%.Строители признаются, что они готовы и в дальнейшем наращивать темпыстроительства, но этому может помешать нехватка земли – пишет АПИ.