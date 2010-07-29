«Устрашающие» пачки сигарет появились и в Нижнем Тагиле
29 июля 2010, 18:35ОбществоIrinaKoshp
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Пачки сигарет, соответствующие новому техническому регламенту к табачной продукции, появились и в Нижнем Тагиле.
На них размещены крупные устрашающие надписи о вреде курения, занимающие около трети лицевойстороны. Планируется, что позже на упаковке появятся и картинки, иллюстрирующиевред табака – к примеру, легкие курильщика. «Нестрашные» пачки старого типа могутреализовываться еще в течение года, до 26 июня 2011, отметила начальник отделаторговли администрации города Галина Веверица. Добавлю, что по новым правилам,помимо фразы «Курение убивает», производителям предложили еще 12 вариантовпредупредительных надписей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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