«Устрашающие» пачки сигарет появились и в Нижнем Тагиле

На них размещены крупные устрашающие надписи о вреде курения, занимающие около трети лицевойстороны. Планируется, что позже на упаковке появятся и картинки, иллюстрирующиевред табака – к примеру, легкие курильщика. «Нестрашные» пачки старого типа могутреализовываться еще в течение года, до 26 июня 2011, отметила начальник отделаторговли администрации города Галина Веверица. Добавлю, что по новым правилам,помимо фразы «Курение убивает», производителям предложили еще 12 вариантовпредупредительных надписей.