В преддверии Дня строителя в Нижнем Тагиле пройдет выставка «СтройЭкспо-2010»

Проект объединит в себе специализированную выставку, круглыйстол и семинары по современным технологиям в строительстве, награждение лучшихстроителей города. Выставка пройдет с 5 по 6 августа в городском Дворцедетского и юношеского творчества. На ней будут представлены инновационныетехнологии, а также все, что необходимо для застройки любого уровня - проектыбыстровозводимых зданий, строительная техника, элементы декора, а такжепрограммы кредитования и инвестиционные проекты – пишет официальный сайтгорода. Планируется, что в выставке примут участие компании Нижнего Тагила идругих городов Уральского федерального округа. Все тагильчане смогут посетитьвыставку и выбрать оптимальные материалы и технологии для строительства домаили коттеджа.