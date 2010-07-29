В Свердловскую область прибыла делегация Пакистана

Бизнесмены исламской республики знакомятся с инвестиционными возможностями Среднего Урала для того, чтобы подготовить рекомендации для улучшения двусторонней торговли и экономических отношений.

Председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин рассказал гостям о потенциале Среднего Урала и крупнейших инвестиционных проектах, реализуемых в области.

Кроме того, представители делегации деловых кругов Пакистана выразили заинтересованность в организации регулярного грузового авиационного маршрута Екатеринбург-Лахор, а также открытии торгового представительства в столице Среднего Урала.

Завершая встречу, Анатолий Гредин выразил уверенность в том, что визит делегации деловых кругов исламской республики Пакистан не только поможет развитию взаимной торговли, но и поднимет на качественно новый уровень наше сотрудничество в других отраслях экономики.