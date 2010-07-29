Впереди у коммунальщиков Нижнего Тагила – самый жаркий месяц
29 июля 2010, 18:54ОбществоIrinaKoshp
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Впереди у коммунальщиков Нижнего Тагила – самый жаркий месяц.
Как рассказал нам заместитель председателя комитета по городскому хозяйству Степан Пилипец, августтрадиционно самый напряжённый месяц, ведь он последний перед отопительнымсезоном. Предстоит проверить все теплосети и системы водоснабжения, выявитьмалейшие проблемы и устранить их. Чтобы уже в сентябре, когда начнётсяопробование систем, не случилось крупных аварий. Поэтому в течение всегоавгуста в разных районах города могут происходить краткосрочные отключенияхолодной или горячей воды в связи с профилактическими ремонтами.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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