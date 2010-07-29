Юные пожарные со всей России соберутся в Свердловской области

Организаторами лагеря стали МЧС России и Общероссийскаяобщественная организация Всероссийского добровольного пожарного общества. Какпишет «Джаст Медиа», в регион съедутся лучшие представители дружин юныхпожарных из всех федеральных округов России. Уральский Федеральный округпредставит команда из Свердловской области, в ближайшее время станет известно,какая именно. Ребята будут соревноваться в различных дисциплинах - установкапалатки, разжигание костра, вопросы по пожарному делу, знание пожарногооборудования, и умение обращаться с пожарно-техническим вооружением. Помимопроверки теоретических знаний, организаторами планируют провести ряд творческихконкурсов и пожарную эстафету, в которой выступят не только самые ловкие, но и самыеэрудированные ребята.