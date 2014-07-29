Мобильная дружба народов

Услуга «СНГ» предлагает выгодные условия не только для общения в Свердловской области, но и для звонков в страны СНГ. С новой услугой абонент получит 500 SMS и 3 Гб интернет-трафика в месяц, а также возможность общаться внутри сети безо всяких ограничений.

Кроме того, включив услугу «СНГ», можно на выгодных условиях звонить в страны бывшего Советского Союза. Особенно цены порадуют тех, кто часто звонит в Узбекистан и Казахстан. В первом случае минута разговора будет стоить всего 1,9 рубля, во втором – 1,6 рубля.

Включить услугу можно совершенно бесплатно, просто набрав *104*84# и нажав клавишу вызова. Абонентская плата составляет 7 рублей в сутки.