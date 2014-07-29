«Мусорить на мусорке»: тагильчане запечатлели нерадивого водителя (ФОТО, ВИДЕО)

Этот факт возмутил соседей, вид из окна которых и так не радует глаз – мусорные контейнеры расположились на территории перед домом. «И грузовику, забирающему мусор, приходится разворачиваться до окон. Из-за этого земля от мусорки до окон вся в ямах и лужах, приходится все обходить по траве. Тараканы побежали бегом в квартиру», - рассказывает пользователь Владимир.

В управляющей компании TagilCity.ru рассказали, что данный двор у них стоит на особом контроле. «Сами плачем. Чистить площадку мы не успеваем».

Уже второй раз этот мужчина приезжает и чистит свой автомобиль. Я не знаю, что он там выкидывает. Это похоже то ли на цемент, то ли на грязь рассказывает один из жильцов.

По поводу мужчины-нарушителя, который попал на кадры, снятые жильцами, в УК запросили все материалы. В дальнейшем они будут переданы в администрацию Ленинского района к соответствующим специалистам.