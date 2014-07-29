«Мы за красивый город!». На ГГМ состоялся ежегодный смотр-конкурс (ФОТО)

Мероприятие состоялось в клубе по месту жительства «Контакт» Детско-Юношеского Центра «Радуга». Ко Дню Города педагогами и учащимися, которые трудятся и в отрядах мера, была проведена колоссальная работа. Оформлены две зоны клумб, одна из которых даже представляла собой чудо Худояровых – поднос.

Народны пляски, сменяющиеся современными ритмами – вот что ждало членов комиссии, оценивающей работы, и жителей микрорайона ГГМ. Цветущие лужайки на улице, выставка подносов в самом здании, чудеса прикладного творчества и музыкально-хореографическое сопровождение – неполный список того, что было представлено вчера.

Надо сказать, что подобные мероприятия не только поднимают имидж представленных учреждений, но и всего микрорайона в целом. Добавим, что клуб занял первое место в конкурсе!

Фотографии предоставлены клубом «Контакт»