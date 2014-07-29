«Мы за красивый город!». На ГГМ состоялся ежегодный смотр-конкурс (ФОТО)
Вчера, 28 июля в рамках подготовки ко Дню Города-2014 в Нижнем Тагиле на Гальянке состоялся традиционный ежегодный смотр-конкурс на лучше оформление и представление учреждений.
Мероприятие состоялось в клубе по месту жительства «Контакт» Детско-Юношеского Центра «Радуга». Ко Дню Города педагогами и учащимися, которые трудятся и в отрядах мера, была проведена колоссальная работа. Оформлены две зоны клумб, одна из которых даже представляла собой чудо Худояровых – поднос.
Народны пляски, сменяющиеся современными ритмами – вот что ждало членов комиссии, оценивающей работы, и жителей микрорайона ГГМ. Цветущие лужайки на улице, выставка подносов в самом здании, чудеса прикладного творчества и музыкально-хореографическое сопровождение – неполный список того, что было представлено вчера.
Надо сказать, что подобные мероприятия не только поднимают имидж представленных учреждений, но и всего микрорайона в целом. Добавим, что клуб занял первое место в конкурсе!
Фотографии предоставлены клубом «Контакт»
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