Nissan отзывает партию автомобилей. Чем грозят такие действия бренду?

В последнее время все чаще появляется информация об отзыве крупных партий автомобилей в самых разных странах мира. Зачастую, под отзыв попадают самые разнообразные ведущие автомобильные марки. На сегодняшний день практически все концерны производили ремонтные работы того или иного узла автомобиля, выпущенного в недавнем прошлом. Теперь японский автомобильный бренд Nissan распространил информацию о возможной ненадлежащей работе подушек безопасности на своих двух моделях, произведенных для американского рынка. Общее количество транспортных средств, подлежащих диагностике и возможному ремонту, оценивается в более чем 200 тыс. экземпляров.

Одной из причин частого отзыва крупных партий автомобилей является постоянный технологический прогресс. Ведущие автомобильные концерны обладают большим штатом специалистов в этой области, которые постоянно работают над созданием инновационных решений в конструкции и работе автомобилей. Но постоянная «гонка вооружений» негативно сказывается на качестве новых разработок. Именно поэтому периодически случается брак при производстве, считает Иван Андриевский, к.э.н. Председатель совета директоров «Инжиниринговой компании «2К».

В последнее время обозначилась тенденция, когда ряд деталей или, даже, узлов автомобиля производится не самой компанией, под чьим логотипом техника поступает в продажу. В этом случае сложно оценить качество всей партии продукции. Видя это, заказчик указывает на выявленный дефект и в случае повторного обнаружения брака отказывается от услуг производителя.

Постоянный контроль качества изделий является важным моментом в работе всей предприятий не только автомобильной отрасли. Современные образцы автомобилей характеризуются сложностью конструкции, применением высоких технологий и необходимостью детальной проработки всех узлов и агрегатов. В этой связи, несмотря на практически полную автоматизацию производственного процесса, сложно изготовить автомобиль без недочетов. А выявить неполадку достаточно сложно. Поэтому и происходят случаи подобные ситуации с Nissan.

Отзыв автомобилей ухудшает имидж бренда. В результате, акции компании теряют в стоимости, потенциальные покупатели делают выбор в пользу других автомобильных марок. С другой стороны, люди уже купившие транспортное средство марки, подлежащей отзыву, понимают, что о них заботятся и ими дорожат. Нередко бывает, что автомобилисты, несмотря на обнаружение неисправностей и последующий ремонт, в следующий раз приобретают другое транспортное средство той же марки.