Обновленная Жемчужина приглашает гостей

Близится день открытия обновленной Жемчужины! Она распахнет свои двери 1 августа 2014 в 18-00. 8 лет ресторан Жемчужина славился своим лучшим в городе суши-баром, и новое меню поддержит эту традицию. Вниманию гостей будут представлены новые и любимые блюда японской кухни. Кроме этого, ресторна Жемчужина предложит гостям модную и красивую итальнскую кухню. В новом меню ресторана Жемчужина ценители Италии найдут великолепное ризотто, вкуснейшую пасту и даже умопомрачительную пиццу. По пятницам и субботам ресторан Жемчужина будет превращаться в место сбора ценителей Музыки. Уникальный формат Preparty от Dj El Mariachi будет звучать в стенах ресторана по пятницам и субботам с 21-00 до 02-00. Забронировать столик можно по телефону 420-525.