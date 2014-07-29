Сергей Носов, Олег Сиенко, Дмитрий Рогозин – в фильме о танках. Премьера в среду (ВИДЕО)

В фильме прослеживается становление особого уральского характера, благодаря которому в Нижнем Тагиле был заложен фундамент отечественной промышленности, а Уралвагонзавод смог вытянуть за собой всю танковую отрасль страны, позволив России остаться танковой супердержавой.

О прошлом и будущем «оборонщиков», а также о новой индустриализации России размышляют автор и ведущий Дмитрий Рогозин, а также генеральный директор корпорации «Уралвагонзавод» Олег Сиенко, его заместитель по спецтехнике Вячеслав Халитов, глава Нижнего Тагила Сергей Носов, главный конструктор единственного в России танкового КБ Андрей Терликов, а также историк, автор книг по отечественному танкостроению Сергей Устьянцев и многие другие.

Съемки фильма проходили в цехах Уралвагонзавода и Завода №9 (входит в состав УВЗ) – единственного в России предприятия, где производятся артиллерийские системы для бронемашин. О создании легендарных танков УВЗ – от Т-34 до «Терминатора 2» и «Арматы» – рассказывают ветераны и действующие работники головного предприятия корпорации УВЗ, Завода №9 и Уральского КБ транспортного машиностроения – те самые люди с уникальным уральским характером.

В ближайшее время фильм будет показан также по местным телеканалам в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. Автор и ведущий: заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Режиссер и продюсер: Сергей Савушкин.