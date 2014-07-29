Тагильчане, начался прием заявок на субсидии для начинающих предпринимателей
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства объявляет о начале приёма заявок на субсидии по модернизации оборудования, лизингу и грантам для начинающих предпринимателей.
Сообщается, что субсидию по модернизации оборудования для производителей товаров можно получить при условии, если:
- среднесписочная численность работников предприятия от 15 человек;
- субъект малого и среднего предпринимательства не являлся получателем данной субсидии в 2012-2013 годах.
Субсидируются не более 50% понесенных расходов, затраты на которое понесены не ранее 1 января 2012 года. Максимальный размер субсидии составляет 10 миллионов рублей.
Гранты для начинающих предпринимателей предоставляются вновь зарегистрированным и действующим не более 1 года малым предприятиям, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы. Сумма гранта - до 300 тысяч рублей.
Субсидии по лизингу для сельхозтоваропроизводителей предоставляется на возмещение части затрат, связанных с расходами на выплату первого взноса по договорам лизинга. Затраты произведены не ранее 1 января 2012 года. Подробности на сайте фонда.
Максимальный размер субсидии - 10 миллионов рублей, минимальный - 3 миллиона рублей. Прием всех заявок ведется до 17.00 часов 29 августа 2014 года.
Зачастую для начинающих предпринимателей, в особенности решивших проявить себя в сфере производства или услуг, остро встает вопрос поиска клиентов, ведь далеко не каждый способен отдать несколько миллионов за партию товара. Именно для них появился сервис поиска тендеров, позволяющий увидеть открытые тендеры и закупки по всей России, а так же найти среди них подходящий, отфильтровав их по отрасли и региону. Здесь можно найти аукционы на поставку топлива, ремонт заводских помещений или оказание услуг по охране - фактически, всё что угодно.