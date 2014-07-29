Тагильчане, начался прием заявок на субсидии для начинающих предпринимателей

Сообщается, что субсидию по модернизации оборудования для производителей товаров можно получить при условии, если:

среднесписочная численность работников предприятия от 15 человек;

субъект малого и среднего предпринимательства не являлся получателем данной субсидии в 2012-2013 годах.

Субсидируются не более 50% понесенных расходов, затраты на которое понесены не ранее 1 января 2012 года. Максимальный размер субсидии составляет 10 миллионов рублей.

Гранты для начинающих предпринимателей предоставляются вновь зарегистрированным и действующим не более 1 года малым предприятиям, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы. Сумма гранта - до 300 тысяч рублей.

Субсидии по лизингу для сельхозтоваропроизводителей предоставляется на возмещение части затрат, связанных с расходами на выплату первого взноса по договорам лизинга. Затраты произведены не ранее 1 января 2012 года. Подробности на сайте фонда.

Максимальный размер субсидии - 10 миллионов рублей, минимальный - 3 миллиона рублей. Прием всех заявок ведется до 17.00 часов 29 августа 2014 года.