Уралконтрактнефть продолжает разыгрывать призы!
Компания Уралконтрактнефть вновь радует любимых своих клиентов различными бонусами и подарками. На этот раз пользователи социальной сети ВКонтакте могут принять участие в розыгрыше IPhone, которыей...
Компания Уралконтрактнефть вновь радует любимых своих клиентов различными бонусами и подарками. На этот раз пользователи социальной сети ВКонтакте могут принять участие в розыгрыше IPhone, которыей проводит компания.
Конкурс называется "Король Selfie". Все, что нужно:
1. Сфотографироваться на фоне любой АЗС Уралконтрактнефть
2. Вступить в группу Уралконтрактнефть в контакте. http://vk.com/uralcontractneft▼
3. Выложить фото в альбоме "Король Сэлфи" в группе.
http://vk.com/album-70666828_199031009
4. В комментарии написать что Вам у нас нравится больше всего и почему. Это может быть что угодно!
Например: "удобная бонусная карта, в день рождения мои бонусы удвоились!" или "заправщики такие милые, всегда улыбаются))", или "а мне булки понравились с картошкой, свежие" и т.д. и т.п.
5. Ждать объявления результатов
6. ПОЛУЧИТЬ СВОЙ ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРИЗ - IPHONE!!!
Победителя определит комиссия, которая будет состоять из руководства компании и, возможно, представителей компаний партнеров. Основной критерий простой - сделай интересное фото, на котором будешь ты, наш дорогой клиент и АЗС Уралконтрактнефть или какая-то ее наиболее интересная часть. В акции не могут участвовать лица не достигшие 18 лет и сотрудники компании. Сроки проведения 16 июля - 7 августа. Успевайте! Еще есть время!