Уралконтрактнефть продолжает разыгрывать призы!

Компания Уралконтрактнефть вновь радует любимых своих клиентов различными бонусами и подарками. На этот раз пользователи социальной сети ВКонтакте могут принять участие в розыгрыше IPhone, которыей проводит компания.

Конкурс называется "Король Selfie". Все, что нужно:

1. Сфотографироваться на фоне любой АЗС Уралконтрактнефть

2. Вступить в группу Уралконтрактнефть в контакте. http://vk.com/uralcontractneft▼

3. Выложить фото в альбоме "Король Сэлфи" в группе.

http://vk.com/album-70666828_199031009

4. В комментарии написать что Вам у нас нравится больше всего и почему. Это может быть что угодно!

Например: "удобная бонусная карта, в день рождения мои бонусы удвоились!" или "заправщики такие милые, всегда улыбаются))", или "а мне булки понравились с картошкой, свежие" и т.д. и т.п.

5. Ждать объявления результатов

6. ПОЛУЧИТЬ СВОЙ ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРИЗ - IPHONE!!!