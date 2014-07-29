В исправительной колонии №13 Нижнего Тагила осужденные отпраздновали Ураза – Байрам (ФОТО)

По мусульманским традициям в этот день верующие собрались в молельной комнате, где совершили праздничное богослужение (намаз), сообщает пресс-служба ГУФСИН в Свердловской области.

После чего имам мусульманской общины обратился к верующим с проповедью, в ходе которой поздравил верующих с окончанием священного месяца Рамадан и наступлением праздника Ураза – Байрам.