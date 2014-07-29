В исправительной колонии №13 Нижнего Тагила осужденные отпраздновали Ураза – Байрам (ФОТО)
29 июля 2014, 12:45Общество
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Осужденными, содержащимися в ИК-13 (г.Нижний Тагил), исповедующими Ислам, проведены праздничные мероприятия по случаю мусульманского праздника Ураза – Байрам.
По мусульманским традициям в этот день верующие собрались в молельной комнате, где совершили праздничное богослужение (намаз), сообщает пресс-служба ГУФСИН в Свердловской области.
После чего имам мусульманской общины обратился к верующим с проповедью, в ходе которой поздравил верующих с окончанием священного месяца Рамадан и наступлением праздника Ураза – Байрам.
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Фотографии предоставлены пресс-службой ГУФСИН
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