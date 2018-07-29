Гендиректор невьянской компании обвиняется в присвоении свыше 435 тыс. рублей

Обвинение по уголовному делу гендиректора ООО «Курьер-финанс» утверждено прокуратурой Невьянска. Руководитель компании обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

Компания является посредником при совершении платежей гражданами Невьянского городского округа. Руководитель компании не направила денежные средства клиентов фирмы, полученные с сентября 2016 года по июнь 2017 года, на расчетные счета сторонних организаций. Ущерб на общую сумму свыше 435 тыс. рублей был нанесен 31 жителю Невьянского городского округа, в том числе 6 пенсионерам.