Лжесотрудники пожарного надзора предъявляют штрафы жителям Качканара

Сотрудники пожнадзора проводят проверку печного отопления и электропроводки. Затем люди из пожарного надзора предлагают оплатить штраф и купить огнетушители и пожарные извещатели.

В отделе надзорной деятельности Качканара пояснили, что государственный пожарный надзор не занимается оказанием подобных платных услуг.

Сейчас в городе проходит рейд «Жилье», целью которого является профилактика пожаров в частных жилых домах.