Лжесотрудники пожарного надзора предъявляют штрафы жителям Качканара

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К жителям города Качканар в последнее время начали приходить люди, которые представляются сотрудниками государственного пожарного надзора.
Сюжеты: ПригородИсточник: «Новый Качканар»
Сотрудники пожнадзора проводят проверку печного отопления и электропроводки. Затем люди из пожарного надзора предлагают оплатить штраф и купить огнетушители и пожарные извещатели.
В отделе надзорной деятельности Качканара пояснили, что государственный пожарный надзор не занимается оказанием подобных платных услуг.
Сейчас в городе проходит рейд «Жилье», целью которого является профилактика пожаров в частных жилых домах.
Государственный пожарный инспектор должен быть одет в форму МЧС, иметь при себе нагрудный знак «Государственный пожарный надзор» и удостоверение.
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