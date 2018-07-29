Потерявшийся 9-летний екатеринбуржец найден в торговом центре города

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Девятилетний мальчик, которого разыскивали в Екатеринбурге 28 июля, был накануне найден в торговом центре столицы Урала.
Сюжеты: Екатеринбург
Напомним, мальчик ушел из дома 28 июля, а затем перестал выходить на связь.
Найден живым и здоровым в одном из торговых центров Екатеринбурга живой и здоровый. Был возращен матери,сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону полковник Валерий Горелых.
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