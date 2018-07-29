Потерявшийся 9-летний екатеринбуржец найден в торговом центре города

Напомним, мальчик ушел из дома 28 июля, а затем перестал выходить на связь.

Найден живым и здоровым в одном из торговых центров Екатеринбурга живой и здоровый. Был возращен матери,сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону полковник Валерий Горелых.