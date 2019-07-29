Альфа-Банк увеличил бесплатные лимиты переводов с ИП

Наибольший процент выгоды придется на клиентов-индивидуальных предпринимателей: здесь объем лимитов по наиболее частым операциям ощутимо увеличился. Так, к данному предложению относится и перевод денежных средств на счета физлиц.

Издание Newsnn.ru сообщает, что новая линейка состоит из пяти пакетных предложений. Все они составлялись с учетом специфики ведения собственного дела для различных уровней пользователей МСБ.

Линейка состоит из таких пакетных предложений, как «Лучший старт», «Удачный выбор», «ВЭД+» и «Все, что надо», и «Просто 1%», который был запущен в рамках акции для начинающих предпринимателей, а также некрупных предприятий и фрилансеров с ИП.

Также Альфа-Банк расширил бесплатные лимиты переводов физлицам для всем индивидуальным предпринимателям. Исходя из оплаченного пакета, лимит бесплатных переводов увеличивается в полтора-два раза. Сегодня минимальный перевод без комиссии составляет 150 тысяч рублей, а максимальный – 500 тысяч рублей в месяц.

Также, оплачивая пакет услуг на один год, клиент получает два месяца пользования бесплатно. То есть, фактически, за стоимость 10-ти месяцев можно получить все 12. Кроме этого, всем клиентам предоставляется возможность использовать бесплатно карты Альфа-Cash до одного года.