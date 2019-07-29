Бывший вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин стал зампроректора УрФУ
Сегодня, 17:28ОбществоФото: Екатеринбург.рф
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Бывший заместитель мэра Екатеринбурга Сергей Тушин стал заместителем проректора Уральского федерального университета по международным связям, сообщает издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Должность проректора последние четыре месяца занимает Сергей Курочкин.
Ранее Сергей Трушин работал главой Центра профилактики экстремизма в УрФУ. Всего в организации числились два сотрудника — он и документовед.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей