Насмерть сбивший пешехода под Сысертью экс-сотрудник ГИБДД хочет оспорить приговор

ДТП произошло 27 января под Сысертью. Силовик находился за рулем в нетрезвом состоянии и сбил мужчину, который скончался. После этого бывший сотрудник ГИБДД скрылся с места ДТП.

Суд приговорил его к двум годам и четырем месяцам колонии. Однако прокуратура посчитала наказание слишком мягким и подала апелляцию, как и обвиняемый, который также планирует обжаловать приговор. Дата рассмотрения дела еще не назначена.