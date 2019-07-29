Насмерть сбивший пешехода под Сысертью экс-сотрудник ГИБДД хочет оспорить приговор
Сегодня, 20:23ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Бывшего сотрудника ГИБДД приговорили к двум годам и четырем месяцам колонии, однако обвиняемый посчитал наказание чересчур суровым, пишет Е1.
ДТП произошло 27 января под Сысертью. Силовик находился за рулем в нетрезвом состоянии и сбил мужчину, который скончался. После этого бывший сотрудник ГИБДД скрылся с места ДТП.
Суд приговорил его к двум годам и четырем месяцам колонии. Однако прокуратура посчитала наказание слишком мягким и подала апелляцию, как и обвиняемый, который также планирует обжаловать приговор. Дата рассмотрения дела еще не назначена.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей