Приставы разыскивают жену свердловского губернатора из-за неуплаты долга по ЖКХ
Сегодня, 21:59ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Судебные приставы разыскивают супругу губернатора Свердловской области. По данным с сайта ФССП, жена Евгения Куйвашева задолжала за услуги ЖКХ.
Информация о задолженности появилась в банке данных возбужденных исполнительных производств. Супруга губернатора Наталья Куйвашева имеет долг по коммунальным платежам в размере 9025 рублей за квартиру в Тюмени.
Наталья Куйвашева живет в Тюмени и владеет бутиком элитных вин.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей