«Россети» сформируют кадровый резерв руководителей

Главная цель проекта заключается в формировании кадрового состава руководителей из числа самых профессиональных и мотивированных специалистов, пишет издание «Новые известия».

Конкурс будет состоять из нескольких этапов. Первый – это online-тест, по результатам которого определят две тысячи лучших конкурсантов. Далее они сразятся уже на практическом этапе. Финал пройдет в конце августа в Челябинской области на базе 38 районов электросетей.

На соревнования приглашаются главные инженеры производственных участков и руководители энергорайонов в возрасте до 55 лет с профильным высшим образованием. Заявки на участия принимаются до 5 августа на сайте Лидерыэнергетики.рф. В конкурсе могут участвовать также сотрудники сторонних компаний.

По итогам конкурса специалисты определят сто ведущих энергетиков в стране. Их кандидатуры вне конкурса будут рассматриваться на замещение вакантных руководящих должностей в «Россетях».

Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский будет входить в число наставников соревнования. Он подчеркнул, что конкур «Лидеры энергетики» это прекрасный шанс для специалистов продемонстрировать свои знания и умения.