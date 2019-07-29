Суд принял решение оставить под стражей основателя Антипинского НПЗ

Мазуров, подозреваемый в особо крупном мошенничестве, задержали в Москве 13 июля, пишет Newsnn.ru. По заявлению Антипинского НПЗ и Сбербанка было инициировано уголовное дело о хищении кредитных средств. Согласно материалам дела, бизнесмен подозревается в мошенничестве на сумму 29 миллионов долларов. Кроме того, банк выступил кредитором для завода, предоставив ему 2,9 миллиарда долларов. Мазуров при этом был поручителем. Вместе с тем, бывший генеральный директор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко вручил самому себе премию, составившую 10 миллионов долларов, и теперь требует деньги у завода вместе с двумя миллионами долларов в качестве штрафов и пеней.

Отмечается, что в период 2004-2018 год Лисовиченко был руководителем Антипинского НПЗ. Исходя из его иска, в 2008 году совет директоров завода распорядился вывести предприятие на переработку 7,5 миллионов тонн нефти ежегодно год до II квартала 2014 года, а к январю 2015 года этот показатель необходимо было увеличить до 9 тонн. Известно, что советом директоров было утверждено Лисовиченко 10 миллионов долларов премиальными, однако он их до сих пор не получил. Лисовиченко отмечает, что завод игнорирует свои обязательства, а денежная сумма должна была быть выплачена до 15 ноября 2018 года.

Помимо того, Лисовиченко к исковому заявлению приложил копию протокола совета директоров за 2008 год и приказ о премировании. Документы отражают статистику производства 2014–2015 годов, однако на тот период у предприятия отсутствовала четко установленная стратегия развития. Также непонятно, присутствует ли подпись Мазурова на документе о выдаче Лисовиченко премии.

С 18 июля Лисовиченко разыскивается по подозрению в превышении служебных полномочий. По словам партнера BMS Law Firm Дениса Фролова, уголовное дело против человека не прекращает выполнения перед ним определенного рода обязательств. Однако, если в ходе судебного разбирательства будет обнаружен факт фальсификации доказательств, заинтересованная сторона должна заявить о подлоге, а суд провести экспертизу. Даже если в суде требования Лисовиченко будут удовлетворены, Антипинское НПЗ не выплатит ему установленную сумму: в настоящее время предприятие готовит документы для признания себя банкротом по долгу, превышающему 5 миллиардов долларов. Компаньон фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин подчеркнул, если судом бонус будет признан частью оплаты труда директора, требование Лисовиченко будет первостепенным при банкротстве вместе с задолженностями по зарплате. Однако, вероятность такого исхода дела крайне мала.