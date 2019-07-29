Свердловский экс-депутат освободился из психбольницы
Сегодня, 15:24ОбществоФото: страница Максима Ряпасова
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Бывший депутат Заксобрания Свердловской области Максим Ряпасов освободился из мест принудительного лечения, сообщает Ура.ру.
В психбольнице Ряпасов оказался после того, как в августе 2018 года устроил стрельбу с балкона частного дома.
Мандат депутата Заксобрания мужчина сдал в конце 2012 года. Через два года после конфликта с полицейскими он впервые попал в психбольницу.
В июне 2016 года Ряпасов стал кандидатом в депутаты Госдумы от партии «Родина», однако был задержан, когда снимал колеса с чужого «Мерседеса».
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