Свердловский экс-депутат освободился из психбольницы

В психбольнице Ряпасов оказался после того, как в августе 2018 года устроил стрельбу с балкона частного дома.

Мандат депутата Заксобрания мужчина сдал в конце 2012 года. Через два года после конфликта с полицейскими он впервые попал в психбольницу.