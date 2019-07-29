В Екатеринбурге продают квартиру с панорамным видом

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В центре Екатеринбурга на продажу выставили трехкомнатную квартиру с панорамным видом на набережную Исети. Стоимость жилья составляет 13,9 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
В квартире площадью 106 кв. м сделан современный ремонт. Владелец пишет, что коммунальные платежи, несмотря на класс дома, небольшие.
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Во дворе дома есть детская комната, где постоянно проходят мастер-классы и праздники для жителей дома.
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