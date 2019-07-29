В Каменске-Уральском 42 сироты получили жилье

Из областного бюджета на эти цели было выделено 51,1 млн рублей. Квартиры соответствуют санитарным и техническим требованиям и полностью готовы к заселению.

В августе этого года, по данным фонда жилищного строительства региона, жилье получат более 300 сирот. В Екатеринбурге к заселению готовят 179 квартир, в Первоуральске — 80, в Алапаевске — 60. Продолжается строительство домов в Нижнем Тагиле, Нижней Туре, Туринске, Сухом Логу.