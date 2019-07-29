В Каменске-Уральском 42 сироты получили жилье

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фонд строительства Свердловской области выделил для детей-сирот из Каменска-Уральского квартиры в доме на Комсомольском бульваре, сообщает департамент информполитики региона.
Из областного бюджета на эти цели было выделено 51,1 млн рублей. Квартиры соответствуют санитарным и техническим требованиям и полностью готовы к заселению.
В августе этого года, по данным фонда жилищного строительства региона, жилье получат более 300 сирот. В Екатеринбурге к заселению готовят 179 квартир, в Первоуральске — 80, в Алапаевске — 60. Продолжается строительство домов в Нижнем Тагиле, Нижней Туре, Туринске, Сухом Логу.
Напомним, что в 2019 году на квартиры для детей-сирот потратят 991 млн рублей из областного бюджета и 241,8 млн рублей из федеральной казны.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей