В Нижнем Тагиле школа № 100 готовится к санитарной и противопожарной приемке
Сегодня, 18:35ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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В августе в школе № 100 на Муринских прудах пройдет проверка на соответствие условий санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности образовательного учреждения, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
В новой школе продолжаются работы по внутренней отделке помещений. В настоящий момент в кабинетах на третьем и четвертом этажах уже установлены мебель и доски. В актовый зал доставили кресла, сейчас монтируется сцена. В туалетах и душевых установлена сантехника, в столовой — водонагреватели, плиты, духовые шкафы, вытяжки, мойки и холодильники.
По словам директора учреждения Дмитрия Язовских, классы почти на 100% готовы к приемке контролирующими органами.
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Открытие школы запланировано на 1 сентября 2019 года.
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