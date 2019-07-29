В Нижнем Тагиле школа № 100 готовится к санитарной и противопожарной приемке

В новой школе продолжаются работы по внутренней отделке помещений. В настоящий момент в кабинетах на третьем и четвертом этажах уже установлены мебель и доски. В актовый зал доставили кресла, сейчас монтируется сцена. В туалетах и душевых установлена сантехника, в столовой — водонагреватели, плиты, духовые шкафы, вытяжки, мойки и холодильники.